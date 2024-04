Die Magdeburgerin holte über 200 m Freistil am Samstag (27. April 2024) in 1:56,66 Minuten den Titel, die Norm für Paris (1:57,26) hatte die 21-Jährige mit 1:57,06 Minuten bereits im Vorlauf am Vormittag geknackt. Über 400, 800 und 1500 m hatte sich Gose bereits im Februar bei der WM in Doha qualifiziert.