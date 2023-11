Bildrechte: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Schwimmen Schwimm-Bundestrainer Berkhahn schlägt Alarm - DSV wehrt sich

23. November 2023, 12:30 Uhr

Bundestrainer Bernd Berkhahn hat den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in einem Interview in Sachen "Struktur" und "Führung" heftig kritisiert. Der DSV reagierte prompt und ging in die Offensive.