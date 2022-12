Marek Ulrich von der SSG Leipzig steht bei der Kurzbahn-WM in Melbourne im Finale über 50 m Rücken. Der 25-Jährige zog am Donnerstag (15.12.2022) als insgesamt Siebter der Halbfinals in 23,03 Sekunden in den Endlauf ein, der am Freitag stattfindet. Am Dienstag hatte Ulrich noch das Finale über 50 m Schmetterling verpasst. Ole Braunschweig, EM-Dritter in Rom über die gleiche Distanz auf der Langbahn, schied auf Rang elf aus (23,08 Sekunden).