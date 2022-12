Die deutschen Schwimmer haben am vierten Tag der Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne die Medaillen klar verfehlt. Marek Ulrich von der SSG Leipzig wurde im Finale über 50 Meter Rücken Achter. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Ryan Murphy. Der 25-jährige Ulrich hatte mit dem Einzug in den Endlauf am Donnerstag zum erstes Mal in seiner Karriere ein großes internationales Finale erreicht.