Kurzbahn-WM: SCM-Schwimmerin Gose erkämpft Silber über 800 Meter Freistil

Isabel Gose ist bei der Kurzbahn-WM in Budapest über 800 Meter Freistil zur Silber-Medaille geschwommen. Die Athletin vom SC Magdeburg musste sich nur der Australierin Lani Pallister (8:01,95 Minuten) geschlagen geben. Der 22 Jahre alten Gose fehlten am Ende 3,47 Sekunden zum ganz großen Coup. Dritte in der Duna Aréna wurde Katie Grimes (8:05,90 Minuten) aus den USA.