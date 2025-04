Er war direkt aus einem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada angereist. "Ich habe mich nach dem Höhentrainingslager gut gefühlt und wusste, dass ich in Form bin – aber mit so einer Zeit habe ich wirklich nicht gerechnet", sagte er. "Der Weltrekord kam überraschend, das muss ich erst mal sacken lassen." Sein SCM-Teamkollege Florian Wellbrock belegte in der schwedischen Hauptstadt Rang drei mit 3:45,29 Minuten.



Mit der historischen Zeit setzte Märtens auch schon einmal ein Achtungszeichen Richtung Weltmeisterschaften. Beim Saisonhöhepunkt Ende Juli und Anfang August in Singapur ist der Magdeburger einer der ganz großen Favoriten.