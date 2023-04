Über 800 m Freistil besiegte der Magdeburger am Samstag Olympiasieger Florian Wellbrock, der tags zuvor deutschen Rekord geschwommen war, und verbesserte in 7:42,14 Minuten die Weltjahresbestzeit. "Ich habe großen Respekt vor Flo und auch allen anderen ganz großen Namen in unserem Sport, aber definitiv keine Angst mehr", sagte Märtens, der im Vorjahr erstmals Europameister und WM-Zweiter über 400 m Freistil geworden war. Märtens' Freundin Isabel Gose kraulte auf den 800 m Freistil in 8:19,65 Minuten zu einer persönlichen Bestzeit. Weltweit waren in diesem Jahr bislang nur drei Frauen schneller.