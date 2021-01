Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock, Vize-Weltmeisterin Sarah Köhler und die WM-Vierte Franziska Hentke aus der Trainingsgruppe des SC Magdeburg sowie Laura Riedemann (SV Halle/Saale) haben ihr Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio sicher. Neben dem Quartett aus Sachsen-Anhalt können vier weitere deutsche Schwimmer können fest mit den Olympia (23. Juli bis 8. August) planen. Dies legte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) in Absprache mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) fest.

"Wir haben die Kriterien für eine Olympianominierung so angelegt, dass unsere zuletzt stärksten Leistungsträger/innen sich in dieser schwierigen Zeit möglichst langfristig in ihren Trainingsprozessen auf Olympia fokussieren können", teilte Bundestrainer Bernd Berkhahn, der seit acht Jahren für die Schwimmer des SC Magdeburg zuständig ist, in einer Erklärung mit. Neben Wellbrock, Köhler, Hentke und Riedemann haben auch Philip Heintz, Marco Koch, Marius Kusch und Jacob Heidtmann ihre Tokio-Tickets sicher.