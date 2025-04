Schwimmen Lukas Märtens und ein Weltrekord, mit dem keiner rechnete

Märtens brach den fast 16 Jahre alten Rekord des Hallenser Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Bei den Swim Open in Stockholm schlug er nach 3:39,96 Minuten an und war damit elf Hundertstelsekunden schneller als Biedermann 2009. Der Rekord bleibt also in Sachsen-Anhalt, wobei Märtens seine außergewöhnliche Leistung noch nicht richtig realisiert hat. "Das wird noch etwas dauern", sagte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Trainer Bernd Berkhahn freute sich am Beckenrand für seinen Schützling und führte die Topleistung vor allem auf das Training zurück. "Er hat die letzten drei Wochen konsequent und durchgehend trainieren können." Aber: "So einen Weltrekord kann man nicht voraussagen. Er kommt dann, wenn er kommen möchte. Es hat alles aufeinandergepasst. Das war schon gut", so Berkhahn. In Stockholm passte alles. Form, Rennen, Becken. Das Wettkampfbecken in Stockholm ist gefliest und gleichbleibend 2,70 m tief, damit deutlich tiefer als in Paris und auch schneller, erläuterte Berkhahn.