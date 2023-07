Das verblüffte selbst Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn: "Ich hätte nicht gedacht, dass es noch möglich ist, Vierfach-Gold zu holen bei der Leistungsdichte. So überlegen zu sein, das ist fantastisch, ich bin begeistert." Und es könnte noch besser kommen: Mit einem Erfolg in der gemischten Staffel am Donnerstag (1.00 Uhr MESZ) könnten die deutschen Freiwasserschwimmer als erste Mannschaft alle Rennen bei einer WM gewinnen.

Olympiasieger Wellbrock holte am Dienstag im Meer vor dem Momochi Seaside Park insgesamt schon das sechste WM-Gold der Karriere. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg bei Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, spielte erneut von Beginn an seine Stärken aus. Bei mehr als 30 Grad Außen- und 28,2 Grad Wassertemperatur setzte er sich früh an die Spitze und schwamm das Rennen von vorne.