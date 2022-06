Der Magdeburger Schwimmer Florian Wellbrock hat den historischen WM-Rekord von Michael Groß eingestellt und seine fünfte WM-Medaille in Budapest geholt. Im Zehn-Kilometer-Freiwasser-Schwimmen wurde der 24-Jährige am Mittwoch (29.06.2022) nach Fotofinish Dritter.

Zuvor über 5 Kilometer der Frauen hatte mit Leonie Beck ebenfalls eine Deutsche eine Medaille gewonnen. Die Würzburgerin wurde in einem packenden Finish Zweite. Die 25-Jährige musste sich nur knapp der Niederländerin Sharon van Rouwendaal geschlagen geben, schlug aber knapp vor der Brasilianerin Ana Marcela Cunha an. "Eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft ist wirklich top. Am Ende braucht man auch das Quäntchen Glück. Aber Zweite in diesem Feld ist wirklich sehr, sehr gut", freute sich Beck nach dem Wettkampf.