Nach ihrem siebten Platz im 400-Meter-Rennen am Sonntag schwamm Freistilspezialistin Gose am Montag über 1.500 Meter als Fünfte ins Finale. Mit ihrem ersten WM-Auftritt war sie nicht zufrieden gewesen, umso wichtiger war jetzt das Erfolgserlebnis. "Ich musste direkt umschalten", sagte die 21-Jährige. "Es hat sich ganz gut angefühlt. Ich wollte das Gefühl vom Rennen gestern ein bisschen wettmachen." Gose ergänzte: "Ich konnte beweisen, dass ich würdig bin, so ein WM-Finale zu schwimmen."

Goses Freund Lukas Märtens war bereits am Sonntag mit Rang drei über 400 Meter Freistil auf das Podium geklettert. Damit löste der Europameister auch das Ticket für Olympia 2024 in Paris. Am Montag verzichtete der 21-Jährige kurzfristig die Teilnahme an den 200 Metern Freistil. Märtens setzt auf Regeneration, um bei weiteren geplanten Starts stärker zu sein. Er will noch über 800 und 1.500 Meter Freistil und in der Staffel antreten. Nach Bronze am Sonntag hatte er von einem Fitnessdefizit gegenüber Weltmeister Samuel Short (Austalien) gesprochen. Der Hamburger Rafael Miroslaw schied über die 200 Meter Freistil im Halbfinale aus.