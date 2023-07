Florian Wellbrock ist raus. Auch sein Magdeburger Teamkollege Lukas Märtens will es nicht so recht glauben.

Florian Wellbrock ist raus. Auch sein Magdeburger Teamkollege Lukas Märtens will es nicht so recht glauben.

Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM im japanischen Fukuoka locker den Endlauf über 1.500 Meter Freistil erreicht. In 14:51,20 Minuten gelang ihm im Vorlauf die viertbeste Zeit des Feldes. Dafür ging sein Teamkollege Florian Wellbrock wie schon über 800 Meter Freistil im Vorlauf bereits baden. In 15:10,33 Minuten trennten Wellbrock Welten von Märtens.

Als Florian Wellbrock plötzlich weg war, wunderte sich auch sein Teamkollege. "Ich habe mir während des Rennens gedacht: Was passiert hier eigentlich?", berichtete Lukas Märtens nach dem unerklärlichen WM-Aus des Goldkandidaten. 500 Meter lang waren die beiden nebeneinander geschwommen, dann konnte Wellbrock nicht mehr mithalten - am Ende schied der Weltjahresbeste als 20. im Vorlauf über 1.500 Meter Freistil aus.

Dass Wellbrock fast eine ganze Bahn hinter der Spitze zurücklag, war für Berkhahn so unerklärlich, dass er sogar mutmaßte: "Es kann auch sein, dass er krank ist, und er hat nichts bemerkt und hat keine Symptome." An mögliche Auswirkungen auf die Chancen bei Olympia in Paris wollte der Bundestrainer noch nicht denken: "Mir Sorgen zu machen, ist jetzt nicht meine Aufgabe."