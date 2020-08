Nach seinem einzigartigen Coup mit Doppel-Gold bei der WM vor einem Jahr in Südkorea über 1.500 Meter Freistil im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser ist der Magdeburger Florian Wellbrock die große Hoffnung der deutschen Schwimmer für die Sommerspiele in einem Jahr in Tokio. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ein Wettkampf hat für ihn in diesem Jahr besonderen Stellenwert - die deutschen Meisterschaft.