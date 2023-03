Die deutsche Langlauf-Staffel hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica vollkommen überraschend die Bronzemedaille gewonnen. In der Besetzung Albert Kuchler, Janosch Brugger, Jonas Dobler und Friedrich Moch musste sich das deutsche Quartett am Freitag über 4x10 Kilometer nur den dominanten Norwegern und Finnland geschlagen geben. Vor allem Dobler und Schlussläufer Moch ragten in der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder heraus. Erst einen Tag zuvor hatte die Frauen-Staffel Silber erobert, zuvor hatte es knapp zwölf Jahre gar keine deutsche Skilanglauf-Medaille bei einer WM gegeben.