Was für ein Triumph: Die sächsische Skeleton-Pilotin Susanne Kreher hat bei der WM in St. Moritz überraschend die Goldmedaille gewonnen. "Es ist meine erste WM, da gleich Gold zu holen, hätte ich mir nie erträumen können. Ich hatte hier die Lockerheit, kam gut zurecht im Training auf der Bahn. Ich habe jeden Lauf genossen"; jubelte die 24-Jährige im ZDF.

Dabei wurde es am Ende noch einmal hochdramatisch: Im vierten Lauf schmolz Krehers Vorsprung von 0,24 Sekunden auf die Niederländerin Kimberley Bos auf der Natureisbahn von St. Moritz, im Ziel stand dann aber noch eine Hundertstelsekunde Vorsprung. Dritte wurde die Kanadierin Mirela Rahneva.

"Ich hatte heute noch einmal die Kufe gewechselt und wollte angreifen. Der Versuch ging aber nach hinten los. Die WM ist eine absolute Enttäuschung. Ich habe das Skeletonfahren aber nicht verlernt und will im Gesamtweltcup noch gewinnen", sagte der 30-jährige Grotheer, der mit Blick auf den angeblichen Materialvorteil der Briten und Italiener meinte: "Offensichtlich haben wir da etwas verschlafen, die haben vielleicht etwas an der Kufe gefunden." Im Gesamtweltcup führt er vor den abschließenden zwei Weltcups in Innsbruck und Sigulda.