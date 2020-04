"Es ist wahnsinng wichtig, dem Körper genügend Zeit zugeben, sich zu entwickeln – kurze Distanzen, zwischendurch gehen, wie fühlt man sich in der Laufbewegung am wohlsten? Mit dem Vorderfuß können beispielsweise bestimmte Bewegungen ausprobiert werden, um sich abzufedern und die Gelenke nicht zu sehr zu beanspruchen. So kann man auch kleine Hopserläufe mit einbauen, um Freude am Laufen zu entwickeln."

Freude am Laufen zu entwickeln ist das erste Ziel. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media