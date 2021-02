Amateurfußball ab dem 7. März und Öffnungsperspektiven für den gesamten Amateur- und Breitensport - mit diesen Forderungen haben sich am Mittwoch (24.02.2021) der Sächsische Fußball-Verband (SFV) und der Landessportbund Sachsen (LSB) an die Sächsische Landespolitik und Ministerpräsident Michael Kretschmer gewandt.

In offenen Briefen warnten SFV und LSB vor einer Gefährdung des Vereinssports und den negativen gesamtgesellschaftlichen Folgen. "Der Vereinssport muss mit seiner gesundheitlichen, sozialen und gesellschaftlichen Bedeutung bei der nächsten Diskussion um neue Lockerungen unbedingt Beachtung finden und darf nicht mehr als Teil des Problems, sondern muss endlich als Teil der Lösung betrachtet werden", wird Hermann Winkler, Präsident des SFV und des Nordostdeutschen Fußballverbandes, in dem SFV-Schreiben an Kretschmer zitiert.