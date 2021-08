Auf die Cross-Triathleten wartet am Olbersdorfer See (Landkreis Görlitz) ein Programm, das ihnen Vollgas abverlangt: 400 Meter Schwimmen, sechs Kilometer auf dem Mountainbike und 2,6 km Trail-Run. Der O-SEE Sports e.V. veranstaltet eines der insgesamt vier Rennwochenenden, die dieses Jahr europaweit stattfinden. Über die XTERRA Short-Track-Premiere in Deutschland sagte Mediensprecher Falko Krüger "Sport im Osten": "Dieses neue Format ist deutlich zuschauerfreundlicher angelegt. Die Athleten verschwinden nicht in entlegene Winkel, sondern man kann die kurzen Runden besser verfolgen." Das Starterfeld sei einfach enger zusammen als auf langen Strecken, wodurch es häufiger Kopf-an-Kopf-Rennen gebe.