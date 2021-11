Die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel hat die sportliche Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking verpasst. Beim letzten Weltcup vor den Spielen im niederländischen Dordrecht schied die 23-Jährige am Freitag (26.11.2021) im Vorlauf über 1.000 Meter aus. Bisher hatte die Vize-Europameisterin beim Weltcup-Auftakt in Peking die halbe Olympianorm erfüllt – über 1.500 Meter war sie Neunte geworden.

Über 1.500 Meter nur 15.

In Dordrecht kassierte Seidel in ihrem Vorlauf eine Strafe und verpasste damit die 1.000-Meter-Viertelfinals. Am Donnerstag (25.11.2021) war Seidel auch über 1.500 Meter vorzeitig gescheitert – hier schied sie im Viertelfinale aus und wurde am Ende nur 15.



Im Januar 2021 war Seidel bei der EM im polnischen Gdansk noch zu zwei Silbermedaillen gelaufen. Im März 2021 zog sie sich dann einen komplizierten Beinbruch zu, von dem sie sich bis heute nicht vollständig erholt hat.

Dresdner Walter-Merker und Schubert fehlen

Auch die drei weiteren Leistungsträger der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) haben in dieser Saison mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die beiden Dresdner Bianca Walter-Merker und Christoph Schubert fehlen. Walter-Merker fehlt nach einer Knie-Operation, Schubert wegen einer Corona-Infektion. Der Rostocker Adrian Lüdke ging über 1.000 Meter an den Start, verpasste unter großen Schmerzen aufgrund eines Längsbruchs im Schienbein aber in den Vorläufen die Qualifikation.

Hoffnung auf eine Ausnahmeregelung

Nun müssen die Shorttracker um Anna Seidel auf die DESG und den Deutschen Olympischen Sportbund hoffen: Wenn beide die die Olympianorm nachträglich herabsetzen, wäre eine Peking-Qualifikation noch möglich. Die nächsten internationalen Shorttrack-Wettkämpfe finden im Januar in Dresden statt: Vom 14. bis 16. Januar steigt dann die EM an der Elbe.