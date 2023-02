Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Weltcup in ihrer Heimatstadt Dresden Silber über 1.500 Meter gewonnen. Die 24-Jährige (2:38,611 Minuten) musste sich am Sonntag (5. Januar) nur der südkoreanischen Weltcupführenden Gilli Kim (2:38,406 Minuten) geschlagen geben und lief zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest. Bei der Europameisterschaft in Gdansk Mitte Januar hatte sich Seidel über die 1.500-Meter-Distanz Bronze gesichert.