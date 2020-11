Wintersport Shorttrack-Weltcup in Dresden im Kalender

Für die Eisschnellläufer geht es in dieser Wintersaison nur in eine Richtung – nämlich in die Niederlande. Vier Auftritte sind in Deutschlands Nachbarland geplant, alle in Heerenveen. Von Mitte Januar bis Mitte Februar starten dort die Europameisterschaften, zwei Weltcups und als krönender Abschluss die Weltmeisterschaften.