Die Hoffnung lebt, auch für Deutschlands erfolgreichste Shorttrackerin Anna Seidel. Trotz einer langen Verletzungspause hat die Dresdnerin ihre dritte Olympia-Teilnahme noch nicht abgeschrieben. "Der Traum steht noch", sagte die 23-Jährige vor dem Weltcup-Auftakt in Peking am Donnerstag (22. Oktober): "Sonst wäre ich auch nicht hierhergefahren. Ich will es versuchen und bin eigentlich ganz optimistisch."