Shorttrack | Weltcup Anna Seidel nach Sturz ins Krankenhaus

Hauptinhalt

Anna Seidel muss um ihre weitere Teilnahme am Shorttrack-Weltcup in Dresden bangen. Ausgerechnet bei den Heim-Rennen musste die Sächsin nach einem Sturz in der Qualifikation ins Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Diagnose steht noch aus.