Deutschlands erfolgreichste Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Saisonauftakt in der Olympiastadt Peking das Finale über 1.500 Meter verpasst. Die 23-Jährige aus Dresden kam in ihrem Halbfinale auf Platz sechs, im B-Finale reichte es immerhin zu Platz drei. Der Weltcupsieg ging an die Südkoreanerin Lee Yu-bin, Staffel-Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018.

Seidel gibt nach ihrem Trainingsunfall im März mit einem Schien- und Wadenbeinbruch ihr Comeback, ihr Ziel ist ihre dritte Olympiateilnahme im kommenden Jahr in China (4. bis 20. Februar). Am Sonntag ist sie noch über 1.000 Meter und in der Mixed-Staffel in den Platzierungsläufen im Einsatz.