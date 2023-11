Im Oktober begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer in Leipzig bei der Showdance Standard-WM. Am 11. November wird in Dresden der Weltmeister im Showdance Latein gesucht. Wir zeigen das Finale der besten sechs Paare am 20:45 Uhr im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de. Die Welttanzgala erlebt bereits ihre 21. Auflage. Kommentiert wird das Finale von Maximilian Beyer und Tanz-Experte Oliver Thalheim.