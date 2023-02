Rodel-Vizeweltmeister Max Langenhan hat seinen dritten Weltcupsieg in Folge gefeiert. Beim Rennen in Winterberg siegte der 23-Jährige aus Friedrichroda vor dem Österreicher Jonas Müller, der ihm vor zwei Wochen bei der WM noch den Titel weggeschnappt hatte, und Teamkollege und Rekordweltmeister Felix Loch.

"Tolles Teamergebnis, wir freuen uns alle", sagte Langenhan im ZDF. Auch vom Altmeister gab es Lob: «Max war heute richtig stark», sagte Loch, der unter der Woche mit Erkältungssymptomen zu kämpfen hatte und unter Antibiotika stand: "Mit Platz drei habe ich das Maximale herausgeholt. Ich bin mega zufrieden." Langenhan, der große Teile der Saison wegen eines Handbruchs verpasste, fuhr in beiden Durchgängen Bestzeit, sein Vorsprung auf Müller betrug am Ende ganze drei Zehntelsekunden. Der dreimalige Olympiasieger Loch ( +0,322 ), der bei der WM knapp am Podest vorbeigefahren war, lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz fünf, steigerte sich aber im zweiten Lauf und konnte dadurch zumindest ein paar Punkte im Gesamtweltcup auf den führenden Italiener Dominik Fischnaller ( 4./+0,332 ) gutmachen. Die deutschen Nachwuchskräfte Timon Grancagnolo und David Nössler kamen auf die Plätze 13 und 17.