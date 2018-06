Die deutschen Kanuten sind bei der EM in Belgrad am Sonntag ohne Titel geblieben. Der Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke musste sich über 500 Meter um einen Wimpernschlag den Spaniern geschlagen geben.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten Jasmin Fritz und Steffi Kriegerstein über 500 Meter. Erst wurde das Kajak-Duo auf Rang vier geführt. Nach der Auswertung der Bilder gab es dann doch noch den geteilten dritten Platz und Bronze. "Wir wollten vom Start weg offensiv angehen und auf der Strecke mit hohem Tempo die Spanier in Schach halten. Am Ende hat dann noch etwas die Kraft gefehlt", so Schlagmann Rendschmidt.