Der sächsische Skeleton-Pilot Axel Jungk hat sich im Nominierungsrennen für den anstehenden Weltcup eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Oberbärenburger, der in der vergangenen Saison wegen Verletzungen und Formschwäche fast komplett verpasste, gewann beide teaminternen Ausscheidungsrennen auf der neuen Olympiabahn im chinesischen Yanqing.

Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Montag mitteilte, siegte der 30-jährige Jungk in 2:02,54 Minuten und 2:02,93 Minuten und damit mit deutlichem Abstand vor Alexander Gassner (2:03,37 min/2:04,20 min) aus Winterberg und Felix Keisinger (2:04,03 min/2:04,54 min) aus Königssee. "Axel hat in beiden Rennen eine ganz starke Leistung gezeigt und sich nicht nur eindrucksvoll zurückgemeldet, sondern ist Zeiten gefahren, die ich im internationalen Vergleich als konkurrenzfähig einschätze", lobt Bundestrainer Christian Baude.