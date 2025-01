Bildrechte: IMAGO/Eibner

Wintersport | Skeleton Grotheer fährt beim Heim-Weltcup in Winterberg auf Rang drei

03. Januar 2025, 13:40 Uhr

Nach vier Siegen in vier Rennen muss sich der noch leicht angeschlagene Olympiasieger und Weltmeister Grotheer mit Platz drei zufriedengeben. Der Sieg ging in Winterberg an einen Ex-Weltmeister.