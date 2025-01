Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer ist auch bei seinem sechsten Weltcup-Start in diesem Winter auf das Podest gefahren. Der Thüringer kam in St. Moritz am Freitag (10. Januar) auf Rang zwei. Auf Sieger Matt Weston aus Großbritannien fehlten ihm 0,54 Sekunden. Der im Gesamtweltcup führende Weston fuhr zweimal Bestzeit und stellte auf der Naturbahn im zweiten Durchgang in 1:07,22 Minuten einen Saisonrekord auf.