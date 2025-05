Die Skeletonis Axel Jungk und Susanne Kreher gehen ab sofort für den Dresdner SC an den Start. Der Olympia-Zweite von 2022 in Peking und die Weltmeisterin von 2023 in St. Moritz wechseln wenige Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo vom BSC Sachsen Oberbärenburg an die Elbe.