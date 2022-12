Susanne Kreher hat sich beim Skeleton-Weltcup in Lake Placid nach zwei guten Läufen den zweiten Platz gesichert. Die Oberbärenburgerin musste sich nur Landsfrau Tina Hermann geschlagen geben, die 0,31 Sekunden schneller war. "Damit hätte ich nie gerechnet. Ich freue mich sehr, bin überrascht. Die Bahn ist zum Glück größtenteils zu, da hat man den Schnee kaum gemerkt. In Whistler lief es noch nicht so gut, in Park City lief es schon gut, da war ich Vierte. Umso besser, dass es jetzt geklappt hat", jubelte Kreher.