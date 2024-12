Kreher vom BSC Sachsen Oberbärenburg beendete das Rennen am Freitag (6. Dezember) nur knapp hinter Kim Meylemans. Der früheren Weltmeisterin fehlten auf ihrer Heimbahn am Ende zwei Zehntelsekunden auf die Belgierin, die mit einer hohen Startnummer noch auf Rang eins gerast war. Das Rennen war wegen dichten Schneetreibens um fast zwei Stunden verschoben und auf einen Lauf verkürzt worden.

Die 25-jährige Kreher bestätigte damit ihre aufsteigende Form. Zum Weltcup-Auftakt in Pyeongchang hatte es nur für die Plätze 17 und 15 gereicht, in Yanqing schaffte sie es bereits als Neunte in die Top 10. "Wer hätte es gedacht bei dem Wetter, bei der Startnummer, bei dem verrückten Rennen mit nur einem Lauf", freute sich Kreher. "Mir fällt so ein Stein vom Herzen, dass es hier so funktioniert hat. Ich bin echt stolz auf mich selber, dass es so geklappt hat."