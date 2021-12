Beim neuerlichen Weltcup in Altenberg feierte Rekordweltmeister Martins Dukurs aus Lettland seinen ersten Saisonsieg. Lokalmatador Axel Jungk (Oberbärenburg), der an Ort und Stelle vor zwei Wochen noch gewonnen hatte , musste sich diesmal als Zweiter um 19 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Der Saisonverlauf sei "grundsätzlich positiv, die Tendenz am Start geht steil nach oben", meinte Jungk.

Aber auch die Konkurrenz schläft nicht. Neben Dukurs zeigte sich Alexander Tretjakow in diesem Winter schon in guter Form, der Russe gewann bereits zwei Rennen. Dem bisherigen Saisonverlauf könnte es allerdings noch an Aussagekraft fehlen: Drei der Rennen fanden auf den Heimbahnen in Altenberg und Winterberg statt, zweimal ging es im ebenfalls bestens bekannten Innsbruck um Weltcup-Punkte.



Die Olympiabahn nahe Peking ist dagegen Neuland für die Athleten. In der Gesamtwertung führt aber weiterhin Grotheer vor Jungk.