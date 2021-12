Die deutschen Skeleton-Piloten haben beim Weltcup in Altenberg einen Doppelsieg gefeiert. Und Lokalmatador Axel Jungk gelang dabei der erste Sieg auf der Heimbahn in Sachsen. "Seitdem ich im Weltcupteam bin ist mir noch kein gutes Rennen hier gelungen. Jetzt ist der Blick Richtung Olympia, es macht wieder viel Spaß. Schön, dass es mit dem Sieg belohnt wurde. Das ist heute eine schöne Bestätigung, hier fahre ich aber auch schon seit 15 Jahren", jubelte Jungk, der nach dem ersten Lauf noch 0,1 Sekunden hinter Christopher Grotheer gelegen hatte.

Doch der Oberhofer leistete sich im Entscheidungslauf einige kleinere Fehler und fiel noch um 0,11 Sekunden auf Rang zwei zurück. Was Grotheer auch wurmte: "Es ist schon eher Enttäuschung. Ich dachte, der Lauf war okay, es reichte aber nicht für ganz vorn. Ich bin oben ein wenig gerutscht. Das hier ist meine Lieblingsbahn."



In Altenberg hatte Grotheer in den letzten beiden Jahren jeweils den WM-Titel geholt und einen Weltcup-Sieg. Der zweite Platz allerdings bedeutete das dritte Podest im dritten Weltcup-Rennen. Rang drei sicherte sich der Lette Martins Dukurs. Alexander Gassner landete auf dem sechsten Platz.