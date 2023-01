Starker Auftritt von Skeletonfahrerin Susanne Kreher beim Heimweltcup in Altenberg. Die 24-Jährige belegte nach zwei Läufen den zweiten Platz und komplettierte damit das herausragende Abschneiden der deutschen Athletinnen. Die ehemalige Leichtathletin, die ihre erste Weltcup-Saison bestreitet, hatte in der Endabrechnung 1,04 Sekunden Rückstand auf Siegerin Tina Hermann aus Schönau am Königssee.

Hermann präsentierte sich in Topform und fuhr zweimal Laufbestzeit. Rang drei ging mit 1,22 Sekunden Rückstand an Kimberley Boss aus den Niederlanden. Die dritte deutsche Starterin, Jacqueline Lölling, wurde Sechste.

Olympiasiegerin Hannah Neise war in Altenberg nicht dabei. Die 22-Jährige holte sich zur gleichen Zeit auf ihrer Heimbahn in Winterberg den Junioren-Weltmeistertitel und sorgte so dafür, dass bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz vier deutsche Skeleton-Frauen an den Start gehen können.