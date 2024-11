Die siebenfache Weltmeisterin Tina Hermann beendete ihre Karriere und ist nicht mehr am Start. Dennoch hofft Bundestrainer Christian Baude auf Top-Platzierungen in diesem Winter: "Ich denke, dass wir mit Susi Kreher, Hannah Neise und Jacqueline Pfeifer drei sehr erfahrene und ebenfalls sehr erfolgreiche Sportlerinnen haben, die auf jeden Fall auch die Möglichkeiten besitzen, bei jedem Weltcup-Rennen aufs Podest zu fahren." In Pyeongchang verhinderte auch die Bahn bessere Platzierungen.