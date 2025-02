Vierte EM-Medaille für den sächsischen Skeleton-Piloten Axel Jungk: Der 33-Jährige fuhr am Freitag (7. Februar 2025) im norwegischen Lillehammer zu Bronze. Nach 2017 und 2023 feierte Jungk zum dritten Mal Bronze. Im Jahr 2019 hatte er Silber gewonnen.

In der EM-Wertung musste sich Jungk dem neuen Europameister Samuel Maier aus Österreich und Marcus Wyatt aus Großbritannien knapp um zwei bzw. eine Hundertstelsekunden geschlagen geben. Für den 25-jährigen Maier war es die erste EM-Medaille seiner Karriere.

Jungk: "Formkurve steigt"

Jungk, der in dieser Saison noch in keinem Einzelrennen aufs Podest fuhr, freute sich über Bronze: "Es geht Step by Step, von Weltcup zu Weltcup wird es besser in dieser Saison. Mit Blick auf die WM steigt die Formkurve. Das macht mich zufrieden." Der Sachse, der seit diesem Winter in Dortmund trainiert, hatte sich vor Saisonbeginn einen Muskelfaserriss zugezogen. Zudem zog er sich kürzlich bei Testfahrten auf der WM-Bahn in Lake Placid eine Rippenprellung zu. Vor der Anfang März beginnenden WM in den USA blickt Jungk so auf die Titelkämpfe: "Wir waren vor zwei Wochen schon in Lake Placid. Da war das Eis in katastrophalem Zustand. Es tat sehr weh, da zu fahren. Ich hoffe, dass es bei der WM ein fairer und sicherer Wettkampf wird. Dann ist alles möglich. Ich mag Lake Placid.- Es ist eine meiner Lieblingsbahnen. Ich hoffe, dass ich bis dahin gesund werde. Dann ist alles drin."

Chinese gewinnt Weltcuprennen

Das Lillehammer-Rennen wurde parallel auch als Weltcup ausgetragen: Und hier düpierte der Chinese Lin Qinwei die Konkurrenz: Der 25-Jährige feierte in 1:42,69 Minuten seinen ersten Weltcup-Einzelsieg. Lin, der in Winterberg bereits im Mixed gewonnen hatte, war 0,12 Sekunden schneller als Maier. Jungk wurde im Vierter (+ 0,15 Sekunden).

Grotheer bleibt ohne Medaille: "Das war schon ein Ziel"

Während Jungk jubeln durfte, bleibt Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer dagegen weiterhin ohne EM-Medaille. Der 32-Jährige lag nach dem ersten von zwei Läufen als Fünfter noch in Podestnähe, fiel im finalen zweiten Lauf aber in der Weltcup-Wertung auf Rang neun und in der EM-Wertung auf Rang sechs zurück. "Heute ging am Start gar nichts. Der erste Lauf war gut und nach vorn war es knapp. Ich wollte nochmal angreifen. Dann hatte ich einen Fahrfehler bei der Ausfahrt acht gehabt und war zu spät in der neun. Das hat so viel Geschwindigkeit gekostet." Nun bleibt der Gesamtweltcupsieger der Saison 2022/23 weiter ohne EM-Medaille.

Grotheer: "Die letzten Wochen waren nicht einfach"

"Das war schon ein Ziel dieses Jahr", ärgerte sich der dreimalige Weltmeister, der zu Beginn der Saison lange den Weltcup angeführt hatte. Und noch mehr: "Die letzten Wochen waren nicht so einfach. Ich war in einem richtig guten Flow fahrerisch und habe den in den letzten Wochen verloren. Ich muss jetzt die nächsten Wochen nutzen und dann mit Vollgas in Lake Placid an den Start gehen."

WM Anfang März in Lake Placid

Grotheers Fokus liegt nun auf den Weltmeisterschaften im März - ausgerechnet in Lake Placid, wo Grotheer noch nie gewinnen konnte. Dennoch wird er auch auf der Bahn am Mount Van Hoevenberg als Mitfavorit ins Rennen gehen. Sieben WM-Titel sprechen schließlich eine deutliche Sprache.