Die deutschen Skeletonis sind bei der WM in Altenberg weiter im Goldrausch. Nach den Einzelsiegen setzten Tina Hermann und Christopher Grotheer noch einen drauf und eroberten im Mixed-Wettbewerb den Titel. In dem nicht-olympischen Wettkampf hatte das Duo in der Endabrechnung 0,14 Sekunden Vorsprung vor Jacqueline Lölling und Alexander Gassner, die im Vorjahr Gold einheimsten. Auf Rang drei landete das russische Team mit Jelena Nikitina und Alexander Tretjakow. Insgesamt holte Deutschland damit sechs der neun vergebenen Medaillen.