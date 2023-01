Die deutschen Skeletonis bleiben im Mixed-Team-Event bei Weltmeisterschaften ungeschlagen. Zum Abschluss der WM in St. Moritz setzten sich die neue Einzel-Weltmeisterin Susanne Kreher und Olympiasieger Christopher Grotheer, der im Einzelrennen mit Platz zehn enttäuschte, am Sonntag vor zwei britischen Duos durch.

"Nach dem Einzelrennen war ich schon mega enttäuscht. Das Team-Rennen ist schon was Cooles, denn sonst sind wir totale Einzelsportler. Ich habe noch mal die Kufe gewechselt. Dass es am Ende so ausgeht, ist eine Super-Sache", sagte Grotheer.