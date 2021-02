Die deutschen Skeleton-Frauen haben bei der WM in Altenberg doppeltes Edelmetall eingefahren. Gold ging an Tina Hermann aus Königssee, die nach einem starken Finallauf noch ihre Teamrivalin Jacqueline Lölling (Winterberg) auf Rang zwei verwies. Elf Hundertstelsekunden trennten die beiden besten Pilotinnen der vergangenen Jahre. "Es war sehr, sehr spannend, ich konnte heute nochmal zeigen, wo ich wirklich hingehöre", sagte Hermann, "der erste Lauf gestern war ja eine Katastrophe".

Für die erfolgsverwöhnten deutschen Frauen war es der fünfte Weltmeister-Titel in Serie, für Hermann der insgesamt vierte. In der zurückliegenden Weltcup-Saison kamen beide allerdings nur schwer in die Gänge. Lölling gewann lediglich ein Rennen und holte zudem einen dritten Platz, Hermann war bis Freitag sogar sieglos geblieben - und gewann nun das wichtigste Rennen des Winters. Den Gesamtweltcup hatte zuvor Janine Flock geholt, die Österreicherin landete jedoch in Altenberg nur auf dem enttäuschenden 16. Platz.