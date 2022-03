Martin Hamann, der in Eilenburg das Skispringen erlernte, darf in Oberstdorf ran. (Archiv)

Martin Hamann, der in Eilenburg das Skispringen erlernte, darf in Oberstdorf ran. (Archiv) Bildrechte: imago images/Christian Heilwagen

Nun kommt Martin Hamann doch noch in den Genuss, weit fliegen zu können. Beim Skiflug-Weltcup am Wochenende in Oberstdorf springt der Athlet von der SG Nickelhütte Aue für Skisprung-Weltmeister Pius Paschke ein, der nach einer Viruserkrankung auf die Wettbewerbe auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze verzichten muss.

Hamann wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nachnominiert. Der 52-Jährige erläuterte: "Am ersten Wettkampftag können wir zusätzlich zur Weltcup-Mannschaft noch einmal eine nationale Gruppe stellen. So bekommen die jungen Athleten auch einmal die Chance, sich auf einer Skiflug-Schanze zu beweisen. Das wird für die Jungs sicher sehr interessant werden. Sie freuen sich alle sehr und sind gespannt auf diese Herausforderung."

"So vertraut wie die Schattenbergschanze, auf der wir in Oberstdorf regelmäßig trainieren, ist mir die Oberstdorfer Skiflugschanze nicht", sagte Geiger: "Einen Trainingssprung habe ich dort noch nie gemacht. Aber mit der ganzen Umgebung, den Zuschauern, den Helfern und dem ganzen Drum und Dran haben wir natürlich dennoch einen gewissen Heimvorteil." Nach dem Springen in Oberstdorf am Samstag und Sonntag findet das Saisonfinale vom 25. bis 27. März im slowenischen Planica statt.