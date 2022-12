Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat ihren Traumstart in den WM-Winter fortgesetzt und den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere nur knapp verpasst. Nach ihrem dritten Platz beim Saisonstart im finnischen Ruka lief die 26-Jährige aus Oberwiesenthal über 10 km Freistil im norwegischen Lillehammer überraschend auf den zweiten Platz.

Katharina Hennig, deren Stärken eigentlich im klassischen Stil liegen, lag im Ziel lange in Führung und musste sich am Ende mit einem Rückstand von 3,8 Sekunden nur der US-Amerikanerin Jessie Diggins geschlagen geben. Heidi Weng aus Norwegen (+15,4 Sekunden) fuhr auf den dritten Rang. Für Hennig war es die fünfte Podestplatzierung ihrer Karriere - die erste im Freistil.

"Ich bin einfach mega überrascht, dass ich in einem Skating-Einzelrennen den zweiten Platz erlaufe, das hätte ich im Leben nicht gedacht", sagte Hennig: "Wir haben dieses Jahr einen großen Fokus aufs Skating gelegt, damit ich mich da steigere und eine ganze Langläuferin aus mir wird. Es freut mich wirklich sehr, dass das Früchte getragen hat."

Hennigs Gold-Partnerin im Teamsprint von Peking, Victoria Carl, landete als zweitbeste Deutsche auf einem ebenfalls starken sechsten Rang. Die 27-Jährige vom SCM Zella-Mehlis lag wie Hennig lange Zeit auf Podiumskurs, konnte sich am Ende aber mit ihrem stärksten Weltcup-Ergebnis im Einzel trösten. Sofie Krehl (Oberstdorf) fuhr auf Platz 22, Lisa Lohmann (Oberhof) belegte den 31. Rang.

Die deutschen Männer waren am Freitag weniger erfolgreich. Beim ersten Weltcup-Sieg des Norwegers Iver Tildheim Andersen landete Friedrich Moch (Isny) als bester Deutscher auf dem 16. Platz. Der norwegische Dominator Johannes Hösflot Kläbo, der am vergangenen Wochenende in Ruka alle drei Rennen gewonnen hatte, musste aufgrund einer Erkrankung kurzfristig auf seinen Start verzichten.