Beim 10-Kilometer-Massenstart in klassischer Technik lief sie bis zuletzt in der Spitzengruppe mit und musste sich im Zielsprint mit Rang fünf begnügen. Der Sieg ging an die Schwedin Linn Svahn, die sich gegen Yulia Stupak aus Russland und die US-Langläuferin Jessie Diggins durchsetzte. Hennig fehlten 2,0 Sekunden auf die Siegerin und 1,2 Sekunden auf Rang Rang drei. "Mit der Art und Weise wie sie gelaufen ist, können wir sehr zufrieden sein, vor allem nach dem desaströsen Auftakt im Sprint war das ein Lichtblick", lobte Bundestrainer Peter Schlickenrieder einen Tag, nachdem sein Team beim Tour-de-Ski-Auftakt nur einen Sprint-Viertelfinal-Platz einfahren konnte. "Damit haben wir auch gute Chancen in der Gesamtwertung", so Schlickenrieder.