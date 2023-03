Das deutsche Langlauf-Team hat im schwedischen Falun für das erste deutsche Staffel-Podest im Weltcup seit über sechs Jahren gesorgt. Die beiden Teamsprint-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Victoria Carl (Zella-Mehlis), Albert Kuchler (Lam) und Anian Sossau (Eisenärzt) belegten am Sonntag im Mixed-Wettbewerb den dritten Rang. "Es ist echt eine geile Nummer, was die Mädels und Jungs hier auf die Beine gezimmert haben", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Zuletzt war die deutsche Frauen-Staffel im Januar 2017 ebenfalls in Schweden auf den zweiten Platz gelaufen. Nach 4x5 km lag das deutsche Quartett nur 6,4 Sekunden hinter Sieger Schweden zurück, Platz zwei ging an die norwegische Mannschaft ( +4,6 Sekunden ). Startläufer Kuchler, Hennig und Sossau hielten sich über die gesamte Distanz in einer fünfköpfigen Spitzengruppe, Carl sorgte dann im Sprint gegen die Schlussläuferin des zweiten norwegischen Teams für den Podestplatz.