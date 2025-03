Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat ihren zweiten Platz im Gesamtweltcup erfolgreich verteidigt und weiter die historische erste Podestplatzierung einer Deutschen im Blick. Im Klassikrennen über 20 km am Holmenkollen in Oslo wurde Carl starke Dritte und verlor nur fünf Punkte auf ihre Verfolgerin Astrid Oyre Slind aus Norwegen, die auf Platz zwei kam.

Den Sieg sicherte sich Slinds Landsfrau Therese Johaug, die damit ein wenig Wiedergutmachung für die WM in Trondheim leistete. Dort war die 36-Jährige ohne den so ersehnten Titel geblieben - alle Goldmedaillen bei den Langläuferinnen hatten die Schwedinnen geholt. Johaug lag bei ihrem 88. Weltcupsieg 16,5 Sekunden vor Slind. Die zunächst drittplatzierte Schwedin Ebba Andersson, die in Trondheim dreimal Gold gewonnen hatte, wurde nach dem Rennen wegen eines Technikverstoßes disqualifiziert. Carl lag 53,4 Sekunden zurück. Katharina Hennig kam auf Platz elf. Die US-Amerikanerin Jessie Diggins, die im Gesamtweltcup praktisch uneinholbar führt, wurde Zehnte.