Rund vier Wochen vor Beginn der Skisprung-Weltcup-Saison trifft sich am Wochenende in Klingenthal die Weltelite zu einer letzten Standortbestimmung. Auf der Schanze in der Vogtland Arena findet traditionell das Finale im Sommer-Grand-Prix statt. "Sport im Osten" zeigt das Mixed-Team-Springen am Samstag (01.10.2022, 16.05 Uhr) sowie am Sonntag (02.10.2022) die Einzel der Frauen (12.30 Uhr) und Männer (15.05 Uhr) live.