Der gebürtige Hallenser Skispringer Andreas Wank beendet in diesem Sommer seine Karriere. Wie der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Donnerstag (11. Juli 2019) bekannt gab, wird der Team-Olympiasieger von 2014 beim Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten das letzte Mal von der Schanze gehen.