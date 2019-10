Der Pole Dawid Kubacki hat sich den Sieg in der Qualifikation in Klingen- thal gesichert. In der Vogtland-Arena erreichte Kubacki eine Weite von 139,5 Metern. Der 29- Jährige setzte sich damit gegen Landsmann Jakub Wolny durch, der auf 142 Meter kam, jedoch mit 133,2 Punkten nur 0,3 Zähler hinter Kubacki landete. Bester DSV-Springer war Richard Frei- tag, der mit 133 Metern Rang sieben be- legte. Neben Freitag kamen mit Stephan Leyhe, Karl Geiger, Luca Roth, Pius Paschke, Markus Eisenbichler, Martin Hamann, Philipp Raimund und Constantin Schmid acht weitere Deutsche ins Finale.